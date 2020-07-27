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Грозовой разряд стал причиной пожара в Псковском районе

В Псковском районе грозовой разряд стал причиной пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

25 июля в СНТ «Псковитянка» Ершовской волости Псковского района из-за грозовго разряда загорелась хозяйственная постройка размером 2 на 5 метров.

В этот же день из-за замыкания электропроводки огнём был повреждён телевизор в квартире на Рижском проспекте, 41.

В деревне Симоняты Палкинского района сгорела баня размером 6 на 4 метра. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

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