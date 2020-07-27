ВИДЕО: Печеряне преодолели 12 километров пешком на пути к древнему Мальскому скиту

10:13, 27 июля 2020, ПАИ

Православная молодежь Псково-Печерского монастыря преодолела 12 километров, чтобы добраться до старинного Мальского монастыря, который располагается на дороге между Псковом и Печорами. Корреспондент Псковского агентства информации понаблюдал, как молодые паломники пробираются по «тропе здоровья» через лес, заброшенные деревни, речку и болота к населенному и ныне скиту.

Деревня Малы Печорского района располагается в четырех километрах от Старого Изборска. Местечко Малы считается редким архаичным примером традиционного поселения. Здесь до сих пор сохранились крестьянские усадьбы с каменными дворами. Но главная точка притяженая этих мест – Спасо-Рождественский Мальской монас­тырь, расположенный на самом берегу озера.