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Общество

ВИДЕО: Печеряне преодолели 12 километров пешком на пути к древнему Мальскому скиту

Православная молодежь Псково-Печерского монастыря преодолела 12 километров, чтобы добраться до старинного Мальского монастыря, который располагается на дороге между Псковом и Печорами. Корреспондент Псковского агентства информации понаблюдал, как молодые паломники пробираются по «тропе здоровья» через лес, заброшенные деревни, речку и болота к населенному и ныне скиту.

 

Деревня Малы Печорского района располагается в четырех километрах от Старого Изборска. Местечко Малы считается редким архаичным примером традиционного поселения. Здесь до сих пор сохранились крестьянские усадьбы с каменными дворами. Но главная точка притяженая этих мест – Спасо-Рождественский Мальской монас­тырь, расположенный на самом берегу озера.

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