Семерых нетрезвых водителей поймали в Псковской области

10:23, 27 июля 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции остановили водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде. Нарушители установлены в Дно, Гдове, Стругах Красных, Печорах, Себеже и Кунье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 июля в Дно инспекторы ГИБДД остановили на улице Коммунистической 56-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21099, мужчина оказался пьян.

В Гдове 24 июля у дома на улице Колхозной с целью проверки документов стражи порядка остановили автомобиль «Луидор», которым управлял 52-летний гражданин. В тот же день около часа ночи у дома в Зеленом переулке поселка Струги Красные на автомобиле ВАЗ-21074 следовал нетрезвый 29-летний местный житель.

25 июля в Печорах был остановлен автомобиль «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 28-летний мужчина, который также управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день около 9:40 по Псковскому шоссе в Печорах на автомобиле «Ауди А4» ехал нетрезвый 24-летний местный житель.

В Себеже и Кунье 26 июля стражи выявили двоих мужчин, которые управляли мопедами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По всем фактам проводится проверка.