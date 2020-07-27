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Общество

Постановление о трудоустройстве женщин с детьми подписал Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми. Постановление позволит гражданам получить дополнительные возможности для трудоустройства, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до трех лет и пожилых людей.

«Речь идёт о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», - сказал Мишустин.

Организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах, отметил он.

«Однако до сегодняшнего дня они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение. Средства распределялись из бюджетов соответствующих регионов, это затягивало и усложняло необходимые процедуры. Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография», - сказал премьер.

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