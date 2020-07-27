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Общество

На ремонт спортзала в Павской школе Порховского района выделили 1 млн рублей

1 млн рублей выделили на ремонт спортзала в Павской школе Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Порховском районе в рамках партийного проекта «Детский спорт» и нацпроекта «Образование» завершается  ремонт спортивного зала Павской средней общеобразовательной школы. В спортзале покрашен потолок, заменены 14 окон - взамен старых деревянных рам установлены стеклопакеты. Также установлены новые двери, в том числе и противопожарная входная.

Сейчас рабочие приступили к покраске стен. Предстоит выполнить замену и покраску пола. Все работы будут завершены к началу учебного года. На ремонт из федерального бюджета был выделен 1 млн рублей.

«В этом году по нацпроекту будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах Псковской области. На эти цели направлено более 18 млн рублей. Качественно отремонтированный, красивый и оборудованный спортзал будет влиять не только на проведение уроков физкультуры, но и на воспитание спортивного поведения, и в целом, на привлечение ребят к здоровому образу жизни», - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

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