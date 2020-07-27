Чрезвычайный комитет ВОЗ даст оценку ситуации с коронавирусом в мире

13:56, 27 июля 2020, ПАИ

Для оценки ситуации с коронавирусом в мире соберётся чрезвычайный комитет ВОЗ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус созовёт чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире, пишет РИА Новости.

30 июля исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В связи с этим будет дана оценка ситуации с коронавирусом и соответствующие советы. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.