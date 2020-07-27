Новый прокурор Псковской области поделился впечатлениями о Пскове

15:27, 27 июля 2020, ПАИ

Прокурор Псковской области Иван Грибов в своем первом интервью Псковскому агентству информации 27 июля поделился впечатлениями о Пскове.

Он рассказал, что после того, как вышел указ о его назначении в Псков, всего несколько дней ушло на сборы и переезд. Иван Грибов отметил, что у него сложилось хорошее впечатление о городе.

«Лужайки стригутся, дома покрашены. Впечатления хорошие, приятные», - сказал он.

Также он отметил, что каждый город своеобразен, Псков небольшой, уютный и симпатичный.

«Я приехал с супругой, пригласил ее по Финскому парку прогуляться, по Псковскому крому. Был приятно удивлен историческим ансамблем, увидел храм и понял, какие фильмы здесь снимались, знакомые места. Очень красиво и интересно. Поддержка в властей туристического кластера очень правильное направление», - резюмировал Иван Грибов, добавив, что его семья в скором времени также переедет в Псков.

В Псковскую область Иван Грибов приехал из Удмуртской Республики, где работал первым заместителем прокурора. Его представили коллективу 7 июля 2020 года