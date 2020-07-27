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Общество

Новый прокурор Псковской области поделился впечатлениями о Пскове

Прокурор Псковской области Иван Грибов в своем первом интервью Псковскому агентству информации 27 июля поделился впечатлениями о Пскове. 

Он рассказал, что после того, как  вышел указ о его назначении в Псков, всего несколько дней  ушло на сборы и переезд. Иван Грибов отметил, что у него сложилось хорошее впечатление о городе.

«Лужайки стригутся, дома покрашены. Впечатления хорошие, приятные»,  - сказал он.

Также он  отметил, что каждый город своеобразен, Псков небольшой, уютный и симпатичный.

«Я приехал с супругой, пригласил ее  по  Финскому парку прогуляться, по Псковскому крому. Был приятно удивлен историческим ансамблем, увидел храм и понял, какие фильмы здесь снимались, знакомые места. Очень красиво и интересно. Поддержка в властей туристического кластера очень правильное направление», - резюмировал Иван Грибов, добавив, что его семья в скором времени также переедет в Псков.

В Псковскую область Иван Грибов приехал  из Удмуртской Республики, где работал первым заместителем прокурора. Его представили коллективу 7 июля 2020 года

 

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