Председатель Псковского облсовпрофа принял участие во Всероссийской неделе охраны труда

13:01, 09 октября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в ключевой пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

С докладом перед участниками выступил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, который обозначил главные приоритеты государственной политики.

Среди акцентов – семьецентричность, активное долголетие, охрана труда, индексация выплат, а также реабилитация, социализация и трудоустройство участников СВО.

Председатель Псковского облсовпрофа по итогам сессии отметил, что профсоюзам важно участвовать в формировании социальной повестки.

«Я убеждён, что в целом необходимо формировать социальный суверенитет. Активное долголетие должно переходить в профессиональное долголетие, максимально сохраняя трудовую функцию граждан. Участие в таких масштабных мероприятиях позволяет нам синхронизировать работу с федеральной повесткой и оперативно реагировать на актуальные вызовы в сфере защиты прав трудящихся», – подчеркнул Игорь Иванов.