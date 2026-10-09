Председатель Псковского облсовпрофа принял участие во Всероссийской неделе охраны труда
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в ключевой пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
С докладом перед участниками выступил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, который обозначил главные приоритеты государственной политики.
Среди акцентов – семьецентричность, активное долголетие, охрана труда, индексация выплат, а также реабилитация, социализация и трудоустройство участников СВО.
Председатель Псковского облсовпрофа по итогам сессии отметил, что профсоюзам важно участвовать в формировании социальной повестки.
«Я убеждён, что в целом необходимо формировать социальный суверенитет. Активное долголетие должно переходить в профессиональное долголетие, максимально сохраняя трудовую функцию граждан. Участие в таких масштабных мероприятиях позволяет нам синхронизировать работу с федеральной повесткой и оперативно реагировать на актуальные вызовы в сфере защиты прав трудящихся», – подчеркнул Игорь Иванов.
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