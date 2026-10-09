Движение через железнодорожный переезд на улице Крестьянской в Дно ограничат 15 октября
Движение автомобилей через железнодорожный переезд станции Дно (246-й км, ПК 6) на улице Крестьянской будет ограничено 15 октября с 08:00 до 20:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Дновского округа.
Ограничения связаны с ремонтом.
Для объезда предусмотрены два маршрута: через железнодорожный переезд станции Дно (247-й км, ПК 10) по дороге Порхов – Дно и через железнодорожный переезд станции Дно (553-й км, ПК 1) по дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы.
Администрация просит водителей заранее планировать маршрут и соблюдать указания дорожных знаков.
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