Ростовский подрядчик «Газпрома» открыл подразделение в Пскове для строительства социально значимого объекта

09:31, 31 июля 2020, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» продолжается строительство «Социального городка» – инновационного проекта не только для Псковской области, но и для всей России. Объект начали возводить несколько лет назад, но из-за нехватки финансирования его невозможно было завершить. В августе 2019 года Правительство РФ поддержало обращение руководства Псковской области и выделило средства на продолжение строительства объекта. Были запущены тендерные процедуры, победителем которых стала компания «ПромАльянс» из Ростова-на-Дону. Ростовский подрядчик для работы на благо Псковской области открыл в регионе свое обособленное подразделение, и завершением строительства «Социального городка» теперь занимается ОП ООО «ПромАльянс». Корреспондент и фотограф Псковского агентства информации посетили объект и убедились в том, что строительство «Социального городка» идёт полным ходом.

Опыт и практика

Уже вечер, но на объекте полным ходом идут работы, трудятся 22 человека. Нас встретили директор ОП ООО «ПромАльянс» - руководитель проекта Эльдар Вагабов и главный инженер Эльдар Ибрагимов.

«ПромАльянс» для Псковской области – компания новая, пока ещё не на слуху. И первая мысль – большой ли опыт работы у подрядчика и справится ли он с важнейшей для региона задачей по строительству первого в России «Социального городка»?

Эльдар Вагабов рассказал, что ростовская компания «ПромАльянс» не так давно открыла своё представительство в Псковской области, мобилизовала силы для строительства важнейшего социально значимого объекта – первого в России «Социального городка».

Очевидно, что создание отдельного подразделения компании говорит о том, что «ПромАльянс» хочет обосноваться в регионе всерьёз и надолго, чтобы с помощью своего опыта и квалифицированных сотрудников строить различные объекты, преображая Псковскую область.

«Наша компания в основном работает с крупными государственными корпорациями. Со строительством социальных объектов мы сталкиваемся впервые, но в этом нет ничего сложного. Ведь стройка - она везде стройка, – заметил руководитель проекта. – Псковская область для нас действительно новый для работы регион, очень интересный, как и сам возводимый объект. Мы, как положено, выиграли аукцион и приступили к работам».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























































И действительно, для ростовской компании «ПромАльянс» «Социальный городок» – не только первый объект в Псковской области, но и первый объект социальной направленности. Однако опыта в строительной сфере у подрядчика предостаточно, компания вот уже много лет осуществляет свою успешную деятельность во многих регионах России. Это и строительно-монтажные работы, и поставка специализированного оборудования, и предоставление услуг промышленного и строительного аутсорсинга.

Компания ведет деятельность во многих городах России — Москве, Няндоме, Архангельске, Микуне, Краснодаре, Махачкале, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Рязани, рассказал Эльдар Вагабов.

Среди заказчиков «ПромАльянса» такие крупные корпорации, как ОАО «РЖД», ПАО «Газпром автоматизация», ПАО «Акрон», АО «Мособлгаз», ПАО «Роснефть» и другие.

Опыт у компании «ПромАльянс» солидный, а теперь ещё в их актив будет записана реализация важнейшего проекта социальной направленности в России.

Работа кипит

«Социальный городок» размещается на участке в три гектара в непосредственной близи с Псковом. Уже построено три жилых комплекса, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Впереди строительство ещё двух домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Этим как раз и занимается компания «ПромАльянс».

В настоящий момент на объекте ведутся общие строительные работы: кирпичная кладка возводимых зданий, начаты отделочные работы по существующему зданию и работы по благоустройству.

«На возводимом объекте по всему периметру возведена цокольная часть с облицовкой. С 22 июля начались работы по облицовке кирпичных стен. А в административном корпусе уже заштукатурено два этажа, порядка двух тысяч квадратных метров», – рассказал руководитель проекта. Он заметил, что штукатурка на объекте производится механизированным способом. «Обычно для такой работы нужно 20-30 человек, но благодаря оборудованию «ПромАльянсу» для производства штукатурки хватает всего четверых рабочих», – пояснил Эльдар Вагабов.

На этой неделе начались работы по благоустройству, они предполагают насыпание необходимого слоя песчаной подготовки, щебеночного основания, обустройство тротуаров и дорожек. Но главное – подрядчик приступает к работе по внутренним коммуникациям, чтобы запустить отопление. «Это в первую очередь, что нужно сделать до осени. И конечно, важно, чтобы возводимые здания были построены к концу года», – подчеркнул руководитель проекта.

Работы на объекте идут в штатном режиме. «Рабочих сейчас достаточно, но на новых этапах строительства будем увеличивать их число, чтобы наращивать темпы. С техникой проблем также не испытываем, на 80 % она у нас своя», – заметил Эльдар Вагабов.

Мгновенная реакция

С заказчиком компания «ПромАльянс» находится в постоянном взаимодействии. Представители администрации Псковской области часто посещают объект.

«Они смотрят, на какой стадии находятся работы на объекте, со всем ли мы справляемся. Это обычный рабочий процесс. С заказчиком у нас есть диалог и понимание. Каких-либо проблем, связанных с административным ресурсом и работой с заказчиком, мы не испытываем. Областная администрация по всем вопросам, по которым мы к ней обращаемся в рамках строительства, реагирует мгновенно», – рассказал Эльдар Вагабов.

Для контроля за ходом строительства по периметру объекта установлены три камеры, с которых ведётся онлайн-трансляция.

Рабочая смена на объекте с 8:00 до 18:30. «Думали продлить смену, чтобы ускорить работы, но рядом со стройкой много жилых домов. В итоге после совместного обсуждения с заказчиком было принято решение добавить ещё рабочих на объект. Мы заказчика услышали и уже на этой неделе увеличим штат работников», – отметил руководитель проекта. - Теперь главное, чтобы погода не подкачала, а в остальном у нас есть всё для завершения строительства объекта», – подчеркнул он.

По словам Эльдара Вагабова и его ростовских коллег, Псков им очень понравился. «Древний, красивый город, с богатой историей. У вас есть люди здесь очень добрые и приветливые. Обязательно по возможности посмотрим все ваши достопримечательности. Возможно, у нас будут ещё строительные объекты в Псковской области. Конечно, пока об этом говорить рано. Сейчас наша главная задача – завершение строительства «Социального городка». Объект всегда за кем-то достраивать нелегко, но мы не сомневаемся, что всё сдадим в срок», – заключил руководитель проекта.

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Строительство социального городка ведётся в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На завершение строительства объекта направлено 270 млн рублей. Работы ведёт ОП ростовской компании ООО «ПромАльянс», для них социальный городок – первый объект в Псковской области.

Социальный городок – альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России.