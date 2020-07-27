Стартовала продажа билетов на поезд Псков – Евпатория

16:21, 27 июля 2020, ПАИ

Псковичи уже могут приобрести билеты по новому направлению Псков – Евпатория. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Уже со 2 августа жители Пскова смогут доехать до Евпатории на поезде. Два вагона будут следовать из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово они будут присоединяться к поезду Санкт-Петербург – Евпатория.

Отправление состава назначено на 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Отправление из Пскова планируется в 13:20.

Перевозки будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс».