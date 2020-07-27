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Общество

Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом

По сравнению с 2019 годом сократилось количество сдававших ЕГЭ российских выпускников. Такие данные приводит Рособрнадзор.

«Экзамены в этом году проходили в непростых условиях. Необходимость использования средств защиты, мер дистанцирования и то, что ЕГЭ несколько раз переносился, вызвало дополнительную нервозность участников и организаторов. Сложности добавили и погодные условия, так как июль – самый жаркий месяц года. Я хочу поблагодарить учителей, которые, как и врачи, в этом году не жалели себя и сделали все, чтобы создать для выпускников необходимые условия для успешной сдачи экзаменов», - рассказал врио руководителя Рособрнадзора.

На участие в ЕГЭ было заявлено около 713 тысяч человек, из этого числа 620 тысяч – выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех регионах страны, а также в 53 зарубежных странах.

«Сегодня мы можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было. Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников нет. Все опасения по поводу срыва ЕГЭ не оправдались», - прокомментировал результаты основного периода экзаменов министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сравнительный анализ участия в ЕГЭ в 2019 и 2020 годах показал сокращение фактического количества участников ЕГЭ примерно на 10%, что связано с решением о выдаче аттестатов в 2020 году без экзаменов.

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