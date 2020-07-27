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Общество

Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат

Фото: Андрей Степанов.

Открыть детские игровые комнаты просят губернатора Псковской области жители и предприниматели региона. Свои просьбы псковичи оставляют в Instagram главы региона.

Родители малышей хотели бы порадовать ребенка небольшим праздником в игровой комнате с близкими друзьями. «Разрешите работать хотя бы с ограниченным количеством людей и с соблюдением всех санитарных мер. Чтоб можно было отметить ребенку день рождения. И так в этом году дети были многого лишены», - обращается псковичка к губернатору.

Некоторые предприниматели уверяют, что они находятся на грани разорения и просят разрешить им работать. Владельцы детских игровых комнат отмечают, что посещение для детей будет безопасным. «Риски минимальны! Игровые и студии с отдельным входом, как правило, небольшие по площади и не имеют большой проходимости. Праздник в кругу близких друзей какие несет опасности? Очень хотим работать», - обращаются к губернатору бизнесмены. Владельцы игровых комнат отмечают, что и раньше проводили обработку дезинфицирующими средствами и бактерицидной лампой после каждого мероприятия.

Фото: Андрей Степанов.

«Общаемся со многими игровыми, и ситуация у всех очень плачевная в плане аренды и так далее. Уже некоторые закрылись, если ещё это продлится, думаю, этот сегмент малого бизнеса может во Пскове исчезнуть. Очень просим ослабить ограничения в нашу сторону» - просит бизнес-сообщество региона.

В комитете по экономике Псковской области тем временем отмечают, что «в случае сохранения тенденции снижения заболеваемости будет рассмотрен вопрос снятия ограничений, которые сохраняются в настоящее время».

До 10 августа в Псковской области продлили основные ограничения: остаются под запретом бассейны, кинотеатры, театры, филармония, ночные клубы и другие досуговые учреждения.

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