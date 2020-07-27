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До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 июля

Фото: Дарья Хваткова.

Во вторник 28 июля воздух в Псковской области прогреется до +28 градусов Цельсия. Такой прогноз предоставили в Псковском ЦГМС, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

В регионе прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений, его скорость будет достигать 2-7 метров в секунду.

Ночью в Псковской области ожидается температура +12…+17 градусов Цельсия, днем - +23…+28.

Атмосферное давление будет низким.

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