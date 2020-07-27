Назван доход губернатора Псковской области за 2019 год

23:41, 27 июля 2020, ПАИ

Совокупный доход губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за период с 1 января по 31 декабря 2019 года составил 1 миллион 969 тысяч 895,34 рубля. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте администрации региона.

Губернатор и трое его несовершеннолетних детей являются собственниками доли в квартире 144,5 квадратных метра. У супруги Михаила Ведерникова имеется доля (1/4) в квартире площадью 81 квадратный метр.

В пользовании главы региона находится квартира площадью 139,3 квадратных метра и земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Доход супруги губернатора Псковской области в 2019 году составил 0,04 рубля.

В 2018 году Михаил Ведерников задекларировал 1 миллион 983 тысячи 655,36 рубля.