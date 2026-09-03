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Политика

Почти 39 тысяч жителей Псковской области уже подали заявления на ДЭГ

Более 38 тысяч избирателей в Псковской области подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое будет применяться на территории региона на выборах депутатов Госдумы, депутатов Законодательного Собрания региона и дополнительных выборах депутатов в трёх муниципальных округах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Изображение из канала избирательной комиссии Псковской области в MAX

Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель». На данный момент подано 1 406 заявлений о голосовании по месту нахождения.

Фото: ПАИ

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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