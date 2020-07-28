0
10:32
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:13
Грозы надвигаются на Псковскую область
09:43
Август в Псковской области будет теплее нормы
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:34
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Еще новости
Общество

Обязательную регистрацию собак предложили ввести в Госдуме

Фото Дарьи Хватковой.

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак. Это позволит уменьшить количество бездомных животных на улицах, пишет РИА Новости.

Автором инициативы выступил замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Согласно законопроекту, владельцы собак должны будут обязательно зарегистрировать животное. Процедура будет бесплатной.

Депутат отметил, что бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счёт государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, что невозможно осуществить без обязательной регистрации питомцев.

«Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим», - подчеркнул парламентарий.

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак. Кошек и других питомцев она не коснётся.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
28 июля 2020
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
28 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Грозы надвигаются на Псковскую область
28 июля 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Август в Псковской области будет теплее нормы
28 июля 2020
Август в Псковской области будет теплее нормы
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
28 июля 2020
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
28 июля 2020
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Идет загрузка...