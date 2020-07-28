Обязательную регистрацию собак предложили ввести в Госдуме
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак. Это позволит уменьшить количество бездомных животных на улицах, пишет РИА Новости.
Автором инициативы выступил замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».
Согласно законопроекту, владельцы собак должны будут обязательно зарегистрировать животное. Процедура будет бесплатной.
Депутат отметил, что бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счёт государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, что невозможно осуществить без обязательной регистрации питомцев.
«Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим», - подчеркнул парламентарий.
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак. Кошек и других питомцев она не коснётся.