Прокуратура добилась предоставления жилья шести сиротам из Великих Лук
В Великих Луках прокуратура добилась предоставления жилья шести сиротам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в связи с чем прокурор обратился в суд.
Требования в суде были удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.
Нарушения закона были устранены, шесть сирот смогли получить благоустроенные квартиры.