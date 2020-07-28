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Общество

Прокуратура добилась предоставления жилья шести сиротам из Великих Лук

В Великих Луках прокуратура добилась предоставления жилья шести сиротам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в связи с чем прокурор обратился в суд.

Требования в суде были удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Нарушения закона были устранены, шесть сирот смогли получить благоустроенные квартиры.

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