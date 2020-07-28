0
10:32
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:13
Грозы надвигаются на Псковскую область
09:43
Август в Псковской области будет теплее нормы
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:34
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Еще новости
Общество

Доктор Мясников озвучил четыре ключевых показателя здоровья человека

Популярный врач, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников перечислил главные критерии, по которым можно судить о здоровье человека, пишет РИА Новости.

По мнению доктора, ключевыми показателями здоровья являются артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и обхват талии.

Объем талии мужчины не должен превышать 102 сантиметра, женщины  — 88 сантиметров.

Мясников обратил внимание на то, что следить за обхватом талии должны не только люди с лишним весом, но и худые люди с большим животом. По словам врача, объем талии выше нормы является фактором риска возникновения инфаркта, инсульта, рака и диабета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
28 июля 2020
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
28 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Грозы надвигаются на Псковскую область
28 июля 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Август в Псковской области будет теплее нормы
28 июля 2020
Август в Псковской области будет теплее нормы
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
28 июля 2020
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
28 июля 2020
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Идет загрузка...