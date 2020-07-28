Доктор Мясников озвучил четыре ключевых показателя здоровья человека
Популярный врач, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников перечислил главные критерии, по которым можно судить о здоровье человека, пишет РИА Новости.
По мнению доктора, ключевыми показателями здоровья являются артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и обхват талии.
Объем талии мужчины не должен превышать 102 сантиметра, женщины — 88 сантиметров.
Мясников обратил внимание на то, что следить за обхватом талии должны не только люди с лишним весом, но и худые люди с большим животом. По словам врача, объем талии выше нормы является фактором риска возникновения инфаркта, инсульта, рака и диабета.