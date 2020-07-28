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Общество

10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Сотрудников Великолукской межрайонной больницы, работающих с COVID-пациентами, 28 июля наградили благодарственными письмами. «За высокий профессионализм и самоотверженную борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекции» первый вице-губернатор региона Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко поблагодарили 10 сотрудников COVID-центра, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

«Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить вас за работу, которая была заметной, важной и нужной, - обратилась Вера Емельянова к коллективу. - Мы знаем, как нелегко пришлось Великолукской больнице. Вы перестраивались на ходу, перестраивались в  процессе, когда было в целом тяжело реанимировать ситуацию».

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Первый заместитель губернатора выразила надежду, что в будущем медучреждение сможет выйти на новый уровень.

Сегодня, 28 июля, губернатор Михаил Ведерников отправится с рабочим визитов в Великие Луки. В том числе власти проверят, как соблюдаются поручения, которые были даны главой региона во время предыдущей поездки.

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