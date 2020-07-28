Росгвардейцы задержали избившего девушку великолучанина
38-летний мужчина в Великих Луках избил 22-летнюю девушку и угрожал ей убийством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Инцидент произошел 26 июля у дома на улице Ухтомского. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны поймал злоумышленника на маршруте патрулирования на следующий день.
Великолучанина передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.