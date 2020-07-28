0
14:24
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
12:22
В Псковском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал водитель
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
17:12
ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку
16:49
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
14:59
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
Еще новости
Происшествия

Росгвардейцы задержали избившего девушку великолучанина

38-летний мужчина в Великих Луках избил 22-летнюю девушку и угрожал ей убийством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 26 июля у дома на улице Ухтомского. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны поймал злоумышленника на маршруте патрулирования на следующий день.

Великолучанина передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
В Псковском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал водитель
28 июля 2020
В Псковском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал водитель
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку
27 июля 2020
ВИДЕО: В Великих Луках на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
27 июля 2020
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
27 июля 2020
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
В Великих Луках джип сбил ребёнка на пешеходном переходе
27 июля 2020
В Великих Луках джип сбил ребёнка на пешеходном переходе

Идет загрузка...