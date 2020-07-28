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Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
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Общество

Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ

Великолукское отделение МФЦ открыло окно приема по замене водительского удостоверения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Для замены водительского удостоверения потребуется: паспорт, медицинское заключение, водительское удостоверение, при необходимости документы, подтверждающие смену персональных данных. Оплату госпошлины в размере двух тысяч рублей можно осуществить банковской картой в отделе МФЦ при подаче документов. Срок выдачи документов составляет до 15 дней, но действующие водительские права не изымаются.

Предварительно записаться на прием можно через официальный сайт mfc.pskov.ru, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или на стойке администратора.

Пилотным проектом стало открытие дополнительного окна приема в центральном отделе в городе Пскове. Запуск окон приема по замене водительского удостоверения в других отделах МФЦ осуществляется в соответствии с разработанной дорожной картой. Осуществить работы в полном объеме планируется до конца 2020 года, отметила руководитель регионального МФЦ Екатерина Ершова.

«Для приема пакета документов на замену национального водительского удостоверения необходимо дополнительное оборудование, которое позволяет на месте фотографировать заявителя и оцифровывать его подпись. Соответствующая аппаратура в настоящий момент приобретена в каждый отдел МФЦ Псковской области», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова.

Отделение МФЦ в Великих Луках, где можно заменить водительские права, расположено по адресу: улица Ставского, 70.

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