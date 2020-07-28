В Псковском районе автомобиль съехал в кювет, пострадал водитель
Автомобиль съехал в кювет в Псковском районе, пострадал водитель. ДТП произошло вблизи деревни Кислово, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
28 июля в деревне Кислово, в районе полигона, произошло ДТП с участием автомобиля Citroën. По словам водителя, автомобиль не уступил ему дорогу. Чтобы избежать столкновения, водитель Citroën вылетел в кювет.
Мужчина получил травму головы, на место прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавший водитель отказался от госпитализации.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и аварийно-спасательные службы.