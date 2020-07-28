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Общество

Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку

Фото: ЛОГАВ.

Государственный архив Псковской области совместно с Ленинградским областным архивом в Выборге готовят совместную выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России». Об этом сообщается в соцсетях псковского архива.

«Мы очень мало знаем о том, как была устроена жизнь 100, 200, 300 лет назад. Как делались привычные для нас вещи, например покупки в магазинах. Цель нашего проекта – рассказать о торговых связях Пскова и Выборга в восемнадцатом – начале двадцатого века, поведать о широкой географии торговых отношений со странами Европы, о проблемах купцов, об особенностях работы», - отметил руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Фото: ЛОГАВ.

Помочь в этом могут документы, хранящиеся в фондах архивов. Составлены они были на русском, немецком, французском, финском, шведском языках.

«Мы обнаружили много общего между Псковом и Выборгом. Это два приграничных города с богатыми торговыми традициями. Те материалы, которые мы представим, надеемся, будут интересны всем. Псковичи поближе познакомятся с историей Выборга. А жители Выборга и Ленинградской области немного больше узнают о Пскове», - добавил Валерий Кузьмин.

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