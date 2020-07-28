«Как вам скоропись XVIII века?»: псковский архив записал новый ролик для TikTok

15:42, 28 июля 2020, ПАИ

Псковские архивисты поделились, с какими документами им приходится сталкиваться в работе, и рассказали, материалы на каком языке бывает разобрать труднее всего. «Как вам скоропись XVIII века?» - спрашивают специалисты в комментариях к новому видеоролику Государственного архива Псковской области в TikTok.

В коротком видео с ноткой юмора рассказывается о сложной работе архивистов, об изучении документов.

«У нас в архиве есть документы на немецком, на французском, на эстонском, на польском. Но, как показывает практика, самые сложные документы на русском языке», - говорит руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.