Псковский трактир «продаёт» столы посетителям за 1000 рублей

15:57, 28 июля 2020, ПАИ

Трактор «903» в Пскове предоставляет столы большим компаниям только за 1000 рублей, пишут псковичи в социальных сетях.

«Вчера у меня был шок. Теперь в «903» нужно платить 1000 рублей за столик. И это не депозит. Каждый выходит из кризиса как может. Посмотрим, как меню и сервис изменились в лучшую сторону», – написала псковичка в Facebook.

Компаниям от шести человек в вечернее время или участникам дневного банкета придётся заплатить за столик тысячу, чтобы получить обслуживание. Такое нововведение руководство трактира ввело после пандемии, когда в регионе разрешили работать кафе и ресторанам, рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в трактире «903».

Как долго продлится такое «нововведение», неизвестно. А в обеденное время и после 23:00, если в заведении мало посетителей, плату в размере 1000 рублей не возьмут.