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Общество

Что такое «умные счётчики» электроэнергии и за чей счёт их установят псковичам

С 1 июля 2020 года установка и обслуживание приборов учёта электроэнергии переданы гарантирующим поставщикам энергии (если речь идёт о многоквартирных домах) и электросетевым организациям (в остальных случаях). А с 1 января 2022 года все вновь установленные счётчики будут нового типа – «умные». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

– Когда будут менять счётчики?

– Замена старых приборов учёта электроэнергии будет поэтапной. «Умные» счётчики будут сразу устанавливать в новостройках. А в домах старого фонда, современные «умные» счётчики будут установлены там, где раньше их не было, либо взамен выработавших свой ресурс или требующих поверки. Также новые счётчики будут устанавливаться при новых техприсоединениях.

– Чем отличаются новые счётчики от старых? В чём выгода для потребителя от новых счётчиков?

– Больше не придётся следить за межповерочными интервалами.

«Умный» счётчик сам передаёт показания энергетикам, так что можно отказаться от заполнения квитанций.

Новые приборы учёта надёжнее в работе и точнее фиксируют количество потреблённой энергии.

С «умным» счётчиком потребитель может управлять использованием энергоресурсов и их стоимостью, например, выбирая тариф  «день/ночь».

Сложно придётся неплательщикам: «умный» прибор учёта сможет ограничивать подачу энергии, если зафиксирует систематическую задержку в оплате выставленных за электричество счетов.

– Можно ли использовать старый прибор учета?

– Старыми счётчиками, если они исправны и не выработали нормативный срок, можно будет пользоваться до тех пор, пока не подойдёт время замены. Отказываться от планового перехода на «умные» счётчики будет невыгодно:  если потребитель в такой ситуации откажется менять  старый прибор на новый, то расчёт платы за электричество  будет производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента.

– А тарифы от замены счётчиков не повысятся?

– Гарантирующий поставщик или электросетевая организация действительно будут нести затраты на приобретение, установку и обслуживание новых счётчиков. Однако планируется, что эти расходы при расчёте тарифа будут в значительной степени компенсированы за счёт экономии от уменьшения потерь и роста операционной эффективности от внедрения автоматизации.

Другими словами, экономический эффект от внедрения «умных» счётчиков позволит покрыть затраты, так что напрямую в квитанциях потребителей переход на новые приборы учёта не отразится.

Кроме того, темп роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии ограничен прогнозом социально-экономического развития РФ на уровне «инфляция минус». Расходы на создание и эксплуатацию интеллектуальной системы учета не приведут к росту тарифов выше установленных пределов, регулируемых государством.

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