Стоимость медицинских масок снизилась в России

17:04, 28 июля 2020, ПАИ

Стоимость медицинских масок в аптеках России снизилась до 9-11 рублей. Как пишет ТАСС, об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе онлайн-конференции.

«В аптеках мы сегодня видим по отчетам Федеральной налоговой службы цена в среднем – 9, 10 – 11 рублей. То есть это не те 28 или 30, или даже 35 рублей, которые были еще два месяца назад», – пояснил он.

Виктор Евтухов отметил, что в стране хватает и материала, необходимого для производства масок, и оборудования.

По его словам, никаких проблем с продажей масок не наблюдается, объемы продаж стабильные. «У всех запасов хватает. При этом мощности сегодня, конечно, далеко не загружены», – добавил Виктор Евтухов.