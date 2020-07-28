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Общество

Стоимость медицинских масок снизилась в России

Стоимость медицинских масок в аптеках России снизилась до 9-11 рублей. Как пишет ТАСС, об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе онлайн-конференции.

«В аптеках мы сегодня видим по отчетам Федеральной налоговой службы цена в среднем – 9, 10 – 11 рублей. То есть это не те 28 или 30, или даже 35 рублей, которые были еще два месяца назад», – пояснил он.

Виктор Евтухов отметил, что в стране хватает и материала, необходимого для производства масок, и оборудования.

По его словам, никаких проблем с продажей масок не наблюдается, объемы продаж стабильные. «У всех запасов хватает. При этом мощности сегодня, конечно, далеко не загружены», – добавил Виктор Евтухов.

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