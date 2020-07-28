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Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе

В деревне Моглино Псковского района перед железнодорожным переездом автомобиль Suzuki врезался в опору линии электропередачи, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель Suzuki не справился с управлением перед железнодорожным переездом, автомобиль выехал на встречную полосу движения, а затем врезался в опору линии электропередачи.

  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, полиции и РЖД. Проводится медицинское освидетельствование водителя. По предварительным данным, он был за рулём в нетрезвом виде.

Железнодорожный переезд находится на ручном управлении, движение на участке дороги затруднено. На место происшествия прибыла ремонтная бригада для исправления ситуации с опорой линии электропередачи.

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