Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Псковском районе

18:50, 28 июля 2020, ПАИ

В деревне Моглино Псковского района перед железнодорожным переездом автомобиль Suzuki врезался в опору линии электропередачи, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель Suzuki не справился с управлением перед железнодорожным переездом, автомобиль выехал на встречную полосу движения, а затем врезался в опору линии электропередачи.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, полиции и РЖД. Проводится медицинское освидетельствование водителя. По предварительным данным, он был за рулём в нетрезвом виде.

Железнодорожный переезд находится на ручном управлении, движение на участке дороги затруднено. На место происшествия прибыла ремонтная бригада для исправления ситуации с опорой линии электропередачи.