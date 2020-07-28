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Общество

Онлайн-соревнования по воркауту состоялись в Пскове

Результаты онлайн-соревнований по воркауту «Твой максимум» подвели в Пскове, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Представителям мужского пола в рамках сорвенований предстояло выполнить за один подход максимальное количество подтягиваний на турнике, а девушкам – за один подход отжаться от пола.

Среди мальчиков в возрасте до 10 лет победил Эмир Шиябиев (13 раз), от 11 до 17 лет – Кирилл Осипов (38 раз). Среди мужчин в возрасте от 18 до 35 лет победу одержал Денис Вяткин (47 раз), от 36 лет и выше – Владимир Игнатьев (24 раза).

Среди девочек в возрасте от 11 до 17 лет победила Елизавета Гагарина (5 раз), среди девушек в возрасте от 18 до 35 лет – Диана Азанова (55 раз).

«Поздравляем победителей, показавших свой максимум, и желаем достижения новых высоких результатов. В ближайшее время с победителями свяжутся представители псковского воркаут-сообщества для вручения призов», – отметил Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области – Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра.

Контакты: 8-911-881-65-77 (Виталий Дидыч), workout.pskov@gmail.com.

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