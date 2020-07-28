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Общество

226 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

226 783 человека в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет ТАСС. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус подтвердили у 16 341 920 человек.

За сутки скончалось 4 153 инфицированных пациента, всего – 650 805. Днём ранее было выявлено 254 274 случая заражения и 5 490 летальных исходов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 4 209 509. Далее следуют Бразилия (2 419 091), Индия (1 483 156), Россия (823 515), ЮАР (452 530), Мексика (390 516), Перу (384 797), Чили (347 923), Великобритания (300 115) и Иран (293 606).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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