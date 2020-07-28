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Общество

Михаил Ведерников: Псковская область – колыбель православной веры

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Днём крещения Руси.

«Псковская область – колыбель православной веры, ведь именно уроженка Выбут княгиня Ольга стала первым христианским правителем на Руси, – отметил глава региона в Instagram. – Но только её внуку, Владимиру Святителю, было суждено сделать крайне сложный шаг и привести наше государство к вере православной».

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Это было судьбоносное решение, которое навсегда изменило наш народ и культуру, – продолжил Михаил Ведерников. – На смену языческим жестоким традициям пришли единство, прощение и вера».

Губернатор подчеркнул, что христианство способствовало не только становлению высоких нравственных идеалов, но и «развитию культуры, созданию великих сокровищ искусства, которыми мы восхищаемся и сегодня».

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«С праздником, друзья! Желаю вам сохранить в душе свет истиной веры и пронести его через всю свою жизнь», – добавил Михаил Ведерников.

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