Мина обезврежена в Плюсском районе

09:42, 29 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова выехала в деревню Ореховно Плюсского района. Здесь спасатели обезвредили миномётную мину калибра 82 миллиметра.

Ранее великолукские спасатели обезвредили в Усвятском районе артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, а в Великолукском районе – миномётную мину калибра 82 миллиметра.