Дожди в Псковской области затянутся до выходных

11:39, 29 июля 2020, ПАИ

Сегодня, 29 июля, во всех районах Псковской области ожидаются дожди, после обеда возможны грозы. Такая погода установится на территории региона в ближайшие несколько дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

«Пока в ближайшие два дня ожидаем дожди, ливневые, кратковременные, сопровождающиеся северо-западным ветром», - рассказала метеоролог.

На выходных область ждет небольшая передышка, дожди утихнут, а температура воздуха установится в пределах 20-22 градусов тепла.

Тала Нещадимова отметила, что проливные дожди, которые затопили улицы городов Псковской области, не являются аномальными.

По территории всей области – с запада на восток – идет фронт, который настиг Псковскую область сегодня к утру. Вчерашняя непогода тоже обусловлена фронтом, однако сегодня теплую воздушную массу сменила более холодная, поэтому с 29 июля наблюдается похолодание.