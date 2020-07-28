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Общество

«На лодку пересаживаться можно»: дороги Пскова затопило после ливня

Фото Сергея Кушакова в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

После вечернего ливня 28 июля дороги Пскова затопило, пишут очевидцы в социальных сетях. Так, в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте» пскович обращает внимание на затопленный перекрёсток улиц Конной и Петровской.

«Не такой уж и сильный ливень прошёл, а вода по колено. Вот как ливнёвка отлично справляется. Дороги недавно ремонтировались, а ливневую канализацию по обычаю в порядок не привели. Пара лет – и будут ямы, как и раньше», – рассказал местный житель.

Источник: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Кроме этого, подтопило и отремонтированную улицу Юбилейную. «Перекрёсток Юбилейной и Маргелова и до ремонта, и до нового асфальта всегда таким был – после дождя на лодку пересаживаться можно. Так что это норма», – иронизируют псковичи.

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