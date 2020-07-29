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Общество

67 единиц гражданского оружия изъяли в Псковской области за нарушения условий хранения

За нарушения условий хранения в Псковской области изъяли 67 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Псковской области с 22 по 24 июля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», всего было проведено более 700 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлено 16 административных протокола. Изъято 67 единиц гражданского оружия, 357 боеприпасов.

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