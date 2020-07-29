В Пскове обсудили вопрос утилизации ртутьсодержащих ламп и использованных батареек

12:42, 29 июля 2020, ПАИ

Вопрос утилизации ртутьсодержащих ламп и использованных батареек обсудили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Круглый стол на тему «Организация сбора ртутьсодержащих ламп и батареек, утративших свои потребительские свойства, на территории Пскова» состоялся по инициативе регионального координатора партпроекта «Локомотивы роста», депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева.

В круглом столе приняли участие председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, начальник отдела контроля правил благоустройства контрольного управления администрации Пскова Александр Сергеев, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Можжина, представитель природоохранной межрайонной прокуратуры Алина Сухарькова, начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства администрации города Пскова Сергей Абрамов, директор ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков, директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов, представители промышленных, общественным и торговых предприятий.

Татьяна Можжина описала государственную стратегию по решению данного вопроса к 2024 году путем создания территориальной схемы обращения с отходами высокого класса опасности на территории РФ.

«Порядок сбора ртутьсодержащих ламп в законодательстве детально определен. Над процессом их сбора и утилизации нужен только тщательный контроль», - отметила Можжина.

Отчет о проведенном контроле прозвучал от представителя природоохранной межрайонной прокуратуры. Порядок сбора батареек, которые относятся ко второму классу опасности, в Российском законодательстве весьма размыт.

В настоящее время силами инициативных граждан, общественных организаций в городе Пскове проводится первичный сбор батареек, есть понимание и инициатива со стороны псковичей. Но для транспортировки собранных батареек необходимы средства. Транспортировать отходы может только организация, владеющая соответствующей лицензией, а ближайший завод по переработке в городе Челябинске почти в 3000 км от Пскова. Таким образом, средства могут быть заложены в бюджетные программы, коммерческие маркетинговые планы или спонсорские программы. Есть возможность субсидирования данного вопроса через поддержку общественных инициатив.

В настоящее время проводятся переговоры с заводом в Ярославле и просчитывается себестоимость транспортировки до завода для решения вопроса финансирования.

«Сейчас надо вывезти то, что собрано, и дальше уже искать возможность бюджетной поддержки», - резюмировал Валерий Тюменцев в завершение встречи.