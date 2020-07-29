Областная библиотека представила справочник «Псковские даты 2021»

13:16, 29 июля 2020, ПАИ

Справочник «Псковские даты 2021» представила областная библиотека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Псковская областная библиотека представляет информационный энциклопедический справочник «Псковские даты 2021». В издании собраны важнейшие факты истории Псковского края.

2021 год – юбилейный для городов и населенных мест Псковской области: исполняется 1000 лет со дня первого упоминания Усвят в летописи, 855 лет первого упоминания Великих Лук в летописи, 680 лет со дня первого упоминания в летописи Острова.

В краеведческом календаре представлены имена ученых, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки, писателей, краеведов, артистов, тружеников промышленности и сельского хозяйства, а также даны сведения о Героях Советского Союза и Российской Федерации, родившихся на Псковской земле или совершивших подвиг на ней.

Издание подготовлено на основе фонда ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

В справочнике содержится календарь дат, событий, юбилеев, снабженный статьями, пристатейными списками литературы, ссылками на электронную библиотеку «Псковиана».

В издание включены приложения: даты рождения псковских писателей и поэтов, даты образования и освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, именной и географический указатели.