Дожди и грозы пройдут в большинстве районов Псковской области 30 июля
Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются в большинстве районов Псковской области 30 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Температура по области ночью составит от +9 до +14 °C, днём – от +17 до +22 °C.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление – низкое.
Погода будет дождливой в Псковской области до выходных.