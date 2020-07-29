Дожди и грозы пройдут в большинстве районов Псковской области 30 июля

14:43, 29 июля 2020, ПАИ

Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются в большинстве районов Псковской области 30 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Температура по области ночью составит от +9 до +14 °C, днём – от +17 до +22 °C.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление – низкое.

Погода будет дождливой в Псковской области до выходных.