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Общество

В Псковской области в сфере лесного хозяйства не хватает 20% кадров

Фото Андрея Степанова

20% кадров не хватает в сфере лесного хозяйства в Псковской области. Об этом рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-livе 29 июля.

«Основной проблемой на сегодня в сфере лесного хозяйства является кадровый дефицит. Не хватает порядка 10-20%», - отметил Виктор Мусатов.

Спикер отметил, что на работу принимают людей со специальным образованием, но не всегда выпускники специальных учебных заведений хотят идти впрофессию из-за невысокой заработной платы. 

«Зарплата начинающего лесника на уровне 15 тысяч рублей», - добавил Мусатов.

Среди рабочих есть и женщины – сотрудники комитетов, работники лесничеств.

«Наше лесничество – это не только Псков и райцентр, но и отдалённые районы, - отметил Мусатов. – Для некоторых это осознанный выбор, для некоторых – необходимость».

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