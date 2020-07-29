0
19:19
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
19:00
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
18:44
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
18:13
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
18:06
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ
16:59
Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём
16:45
73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
Еще новости
Общество

Пушкинский заповедник открыл голосование за работы для конкурса иллюстраций к поэме «Руслан и Людмила»

Юлия Чередниченко (14 лет), Балашиха Московской области.

Открылось голосование для жюри за работы для конкурса иллюстраций к поэме «Руслан и Людмила». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

29 июля для зрительского жюри открылось голосование за работы, которые поступили на дистанционный конкурс «Там чудеса…». Как уже сообщалось, это творческое соревнование было объявлено к 200-летию со времени выхода в свет поэмы «Руслан и Людмила».

На предложение музейщиков проиллюстрировать поэму откликнулись многие и многие почитатели творчества Пушкина из России и из других стран мира. Среди зарубежных участников конкурса есть как жители государств, расположенных на территориях бывшего СССР — Белоруссии, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Эстонии, Молдовы, так и из Европы, Африки и Азии — из Бельгии, Греции, Египта, Палестины.

Всего в голосовании участвуют более 500 работ юных, от трёх лет, и взрослых, до 66 лет, художников. Голосование на сайте музея продлится до 25 сентября.

Победителей конкурса в «Михайловском» объявят к 30 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
29 июля 2020
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
29 июля 2020
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
29 июля 2020
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
29 июля 2020
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ
29 июля 2020
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ
Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём
29 июля 2020
Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём 1
73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
29 июля 2020
73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
Количество стобалльников ЕГЭ увеличилось по двум предметам
29 июля 2020
Количество стобалльников ЕГЭ увеличилось по двум предметам

Идет загрузка...