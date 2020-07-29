Пушкинский заповедник открыл голосование за работы для конкурса иллюстраций к поэме «Руслан и Людмила»

16:31, 29 июля 2020, ПАИ

Открылось голосование для жюри за работы для конкурса иллюстраций к поэме «Руслан и Людмила». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

29 июля для зрительского жюри открылось голосование за работы, которые поступили на дистанционный конкурс «Там чудеса…». Как уже сообщалось, это творческое соревнование было объявлено к 200-летию со времени выхода в свет поэмы «Руслан и Людмила».

На предложение музейщиков проиллюстрировать поэму откликнулись многие и многие почитатели творчества Пушкина из России и из других стран мира. Среди зарубежных участников конкурса есть как жители государств, расположенных на территориях бывшего СССР — Белоруссии, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Эстонии, Молдовы, так и из Европы, Африки и Азии — из Бельгии, Греции, Египта, Палестины.

Всего в голосовании участвуют более 500 работ юных, от трёх лет, и взрослых, до 66 лет, художников. Голосование на сайте музея продлится до 25 сентября.

Победителей конкурса в «Михайловском» объявят к 30 сентября.