Пустошкинский менеджер по продажам присвоил деньги магазина
Молодой человек предстанет перед судом за присвоение денег магазина в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.
Работая менеджером по продажам, он продал два телефона и один планшет, при этом не провёл товары по программе 1С – не выдавал кассовые чеки, а деньги забирал себе. Всего молодой человек присвоил почти 17 000 рублей.
Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 160 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.