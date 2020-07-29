Пустошкинский менеджер по продажам присвоил деньги магазина

16:32, 29 июля 2020, ПАИ

Молодой человек предстанет перед судом за присвоение денег магазина в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Работая менеджером по продажам, он продал два телефона и один планшет, при этом не провёл товары по программе 1С – не выдавал кассовые чеки, а деньги забирал себе. Всего молодой человек присвоил почти 17 000 рублей.

Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 160 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.