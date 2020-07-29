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Общество

Диспансеризация в Пскове возобновляется в новых условиях

Фото Андрея Степанова

В Пскове возобновляется диспансеризация в новых условиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся лицам до 64 лет включительно с учётом карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции по предварительной записи на определённое время с учётом разделения потоков пациентов. Кроме того, должна соблюдаться социальная дистанция и использоваться СИЗы. Перед входом в поликлинику у пациентов будут измерять температуру.

Для лиц, проходящих диспансеризацию и профилактические осмотры, выделены отдельные входы: в поликлинику №1 ул. Кузнецкая, д. 19 - вход со стороны двора; в поликлинику №2 ул. Коммунальная, д.23 - вход со стороны КДО; в поликлинику №3 ул. Индустриальная, д.8 - отдельный вход в поликлинику.

Время электронной записи пациентов создано с учётом интервалов времени для проведения дезинфекции и санитарной обработки между приёмом каждого пациента.

Прохождение исследований (лабораторных, инструментальных) осуществляется по электронной записи на отдельно выделенное время для исключения пересечения потоков.

Для организаций и предприятий предлагается вариант проведения выездной диспансеризации с использованием мобильного ФАПа, предварительно согласовав графики выездов.

Для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров просят обращаться по телефонам: поликлиника №1 ул. Кузнецкая, д.19 - тел. 66-52-98, 66-53-56; поликлиника №2 ул. Коммунальная, д.23 - тел.56-33-66; поликлиника №3 ул. Индустриальная, д.8 - тел. 53-62-14, 53-33-88.

Для согласования графика выездной диспансеризации обращаться по телефонам: поликлиника №1 ул. Кузнецкая, д.19 - тел. 66-52-98, 66-53-56, поликлиника №2 ул. Коммунальная, д.23 - тел.56-33-66, поликлиника №3 ул. Индустриальная, д.8 - тел. 53-62-14.

Телефон приёмной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» - 53-49-42.

Кроме того, в соответствии с постановлением главного государственного врача по Псковской области снят запрет на плановую вакцинацию населения. Она будет проводиться по предварительной записи.

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