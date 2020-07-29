Более 1,5 тыс. нарушений зафиксировали во время кампании по сдаче ЕГЭ

23:39, 29 июля 2020, ПАИ

Более 1,5 тыс. нарушений было зафиксировано во время проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году. При этом число грубых нарушений значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС.

«Федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты РСМ зафиксировали в пунктах проведения экзаменов более 1,5 тыс. нарушений, среди которых и серьёзные. Например, 440 попыток воспользоваться различными средствами связи. Бумажные шпаргалки в два раза менее популярны», – рассказали в Российском союзе молодёжи.

Грубые нарушения влекут за собой аннулирование результатов экзамена для участника. «Пересдать ЕГЭ можно будет только в следующем году. При этом, как отмечают наблюдатели, количество таких нарушений значительно сократилось по сравнению с прошлым годом», – добавили в РСМ.