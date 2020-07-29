Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ

18:06, 29 июля 2020, ПАИ

Псковская область получит более полумиллиарда рублей на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Деньги предназначены для поддержки отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов и тех, кто пострадал от техногенных и радиационных катастроф. Они оплачивают половину стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть берёт на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Всего на эти цели в 2020 году всем регионам планируется направить 106 млрд 120 млн 400,2 тысячи рублей, Псковской области – 511 млн 172,9 тысячи рублей.