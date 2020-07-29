В День ВДВ великолучане смогут в индивидуальном порядке возложить цветы к памятным местам
В День ВДВ жители Великих Лук смогут в индивидуальном порядке возложить цветы и венки к памятным местам, поскольку массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса в Псковской области по-прежнему запрещены. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Запланированное ранее торжественное открытие аллеи Десантников состоится после снятия всех ограничительных мер.
День Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа.