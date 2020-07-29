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Общество

ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских

Сотрудники печорского отдела ГИБДД задержали пьяного водителя квадроцикла: мужчина пытался уехать от полицейских. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» совместно с байкерами провели профилактический рейд на территории Печорского и Палкинского районов в период с 24 по 25 июля.

В ходе рейда в деревне Новая Уситва Палкинского района его участники обратили внимание на мужчину без шлема на квадроцикле. Он, в свою очередь, заметил дорожных полицейских и попытался уехать, но был задержан.

Выяснилось, что пскович находился в нетрезвом состоянии, а его квадроцикл не был зарегистрирован. Не оказалось у него при себе и необходимых документов.

Участники рейда. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В городе Печоры стражи порядка выявили водителя, который в нетрезвом виде управлял «Ниссаном». Причём ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Теперь этот водитель может быть привлечён к уголовной ответственности. А в деревне Качаново Палкинского района инспекторы ДПС ГИБДД задержали водителя, не имевшего права управления транспортным средством.

Всего было выявлено восемь нарушений правил дорожного движения. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Подобные профилактические мероприятия печорские полицейские планируют организовывать во взаимодействии с представителями общественности на регулярной основе.

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