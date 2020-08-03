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Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона. Видеозапись с ответами на актуальные вопросы глава региона опубликовал в своём Instagram.

Уже традиционно, практически раз в неделю, Михаил Ведерников записывает ответы на вопросы псковичей, которые они задают ему и представителям администрации области в соцсетях и официальном сайте губернатор60.рф.

В новом обращении он сообщил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в Псковской области увеличилось на 16 % по сравнению с предыдущим этапом. Губернатор отметил, что всё больше людей считают, что опасность уже позади. Между тем опасность заражения по-прежнему остаётся. Он призвал псковичей соблюдать рекомендованные меры защиты и быть осторожными.

Губернатор пояснил, почему произошла задержка выплаты пособий на детей от трёх до семи лет и по безработице. Заверил, что все долги выплатят псковичам до 1 августа. В отношении работников соцзащиты, на за грубость которых жаловались псковичи, проведут служебную проверку.

Также губернатор рассказал о своей рабочей поездке 27 июля в Великие Луки. В частности, он сообщил, что вовремя сдать строящуюся в Великих Луках школу на улице Заслонова не позволяет недостаточное количество рабочих. Детский сад на улице Первомайской введут в эксплуатацию, если здание пройдёт проверку. Для продолжения строительства подземного перехода необходимо провести работы по стабилизации грунта. Эти работы на данный момент оцениваются в 22 миллиона рублей. 

В завершение видеообращения Михаил Ведерников рассказал, что окончательный список туров в Псковскую область, для которых будут действовать федеральные субсидии от 5 до 15 тысяч рублей, будет сформирован в начале августа.

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