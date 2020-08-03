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Общество

Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа

Детские пособия выплатят до 1 августа. Фото Андрея Степанова.

Выплаты на детей от трёх до семи лет будут произведены в начале августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в традиционном видеообращении в своём Instagram-аккаунте.

Задержка выплаты пособий на детей от трёх до семи лет является чисто техническим сбоем, пояснил губернатор. По его словам, программный продукт был составлен некорректно, из-за чего сотрудникам соцзащиты пришлось вручную перебирать почти три тысячи из 14 тысяч заявок.

«По всем заявкам, которые были оформлены корректно, выплаты уже произведены. К настоящему времени это 14 тысяч детей. Общая сумма выплат составляет более полумиллиарда рублей», – отметил Михаил Ведерников.

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