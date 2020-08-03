Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа

20:13, 03 августа 2020, ПАИ

Выплаты на детей от трёх до семи лет будут произведены в начале августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в традиционном видеообращении в своём Instagram-аккаунте.

Задержка выплаты пособий на детей от трёх до семи лет является чисто техническим сбоем, пояснил губернатор. По его словам, программный продукт был составлен некорректно, из-за чего сотрудникам соцзащиты пришлось вручную перебирать почти три тысячи из 14 тысяч заявок.

«По всем заявкам, которые были оформлены корректно, выплаты уже произведены. К настоящему времени это 14 тысяч детей. Общая сумма выплат составляет более полумиллиарда рублей», – отметил Михаил Ведерников.