Детский сад с трещинами в Великих Луках пройдёт экспертизы

20:06, 03 августа 2020, ПАИ

Детский сад на улице Первомайской в Великих Луках введут в эксплуатацию, если здание пройдёт проверку. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём традиционном видеообращении к псковичам в Instagram-аккаунте.

27 июля Михаил Ведерников побывал в Великих Луках с рабочим визитом, где осмотрел детский сад на улице Первомайской, в котором появились трещины из-за просадки грунта.

Губернатор отметил, что «окончательное решение о вводе в эксплуатацию здания будет принято только по результатам проведения всех необходимых исследований и получения заключений».

На данный момент геологические изыскания на месте строительства всё ещё продолжаются. Крыло детского садика останется под наблюдением, чтобы посмотреть, как погодные условия будут влиять на конструкцию. Если в итоге проверок разрешение будет получено – основную часть здания введут в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Великолукский детсад с трещинами может принимать детей в ограниченном режиме.